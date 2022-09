Vijftien speelsters sturen hun kat naar Spaanse nationale voetbalploeg om bondscoach weg te krijgen, federatie plooit niet

Het zit er bovenarms op bij de nationale vrouwenvoetbalploeg van Spanje. Maar liefst vijftien spelers hebben vrijdag in een e-mail laten weten dat ze niet meer beschikbaar zijn voor het Spaanse elftal zolang bondscoach Jorge Vilda aan het roer blijft.

De Spaanse voetbalbond ontving vrijdag dezelfde e-mail van vijftien internationals waarin ze verklaren dat “de huidige situatie bij de nationale vrouwenploeg hun emotionele toestand en hun gezondheid aanzienlijk beïnvloedt”.

De internationals hadden eerder al gevraagd om het ontslag van de 41-jarige bondscoach Jorge Vilda uit onvrede over diens kleedkamer- en selectiebeleid. De Spaanse voetbalbond weigerde die vraag en blijft nu ook pal achter zijn bondscoach staan.

“De Spaanse voetbalbond laat de spelers niet toe om de continuïteit van de bondscoach en zijn coachingstaf in twijfel te trekken, aangezien het nemen van die beslissingen niet binnen hun bevoegdheden valt. De Federatie zal geen enkele vorm van druk van een speler toestaan ​​bij het nemen van sportieve maatregelen. Dit soort manoeuvres zijn verre van voorbeeldig en buiten de waarden van het voetbal en de sport en zijn bovendien schadelijk.”

De Spaanse vrouwen spelen op 7 oktober een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zweden en op 11 oktober tegen de Verenigde Staten. “We zullen de voetbalsters die het Spanje-shirt niet willen dragen niet oproepen. We kiezen enkel voor geëngageerde voetbalsters, ook al betekent dit dat we met jeugd zullen met spelen. Het nationale team heeft spelers nodig die zich inzetten voor het project, die onze kleuren verdedigen en trots zijn om het shirt van Spanje te dragen. De speelster die hun ontslag hebben ingediend, keren in de toekomst alleen terug naar als ze hun fout accepteren en om vergeving vragen.”

Op het voorbije EK werd Spanje in de kwartfinales uitgeschakeld door de latere Europees kampioen Engeland.