Japan heft inreisbeperkingen door pandemie voor buitenlandse toeristen op, Hongkong schaft hotelquarantaine af

Na bijna 2,5 jaar van strikte inreisbeperkingen vanwege de coronapandemie heropent Japan volgende maand zijn grenzen voor buitenlandse toeristen. Visumvrije en individuele reizen zijn vanaf 11 oktober weer toegestaan, kondigde premier Fumio Kishida aan in een toespraak in New York. Ook Hongkong heft de verplichte quarantaine voor reizigers uit het buitenland op.

Sinds juni kunnen toeristen Japan al in groepen bezoeken, veelal onder begeleiding van gidsen. Het visumvrijstellingsprogramma dat in maart 2020 werd opgeschort, wordt nu weer in ere hersteld zodat individuele reizigers weer welkom zijn. “Ik hoop dat veel mensen er gebruik van zullen maken”, zei Kishida. Toeristen moeten bewijs van drie vaccinaties of een negatieve coronatest tonen, meldde persbureau Kyodo News.

Japan trok in 2019 een recordaantal van 31,9 miljoen buitenlandse bezoekers. Het Aziatische land hield langer vast aan beperkende maatregelen dan de meeste andere landen, hoewel het geen strikte lockdowns heeft opgelegd. Japan heeft ongeveer 42.600 sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd.

Twee jaar isolement

In Hongkong vervalt de verplichte hotelquarantaine op voor reizigers uit het buitenland. Dat hebben de autoriteiten vrijdag laten weten. Daarmee komt eindelijk een einde aan ruim twee jaar van internationaal isolement voor het financiële centrum van de wereld. De nieuwe regels worden maandag van kracht.

Bij aankomst zullen reizigers wel nog gescreend worden en ze mogen ook de eerste drie dagen onder andere geen bars of restaurants bezoeken. Na een negatieve test op de vierde dag ontvangen ze in de corona-app een blauwe code, waarmee ze vrij kunnen bewegen. Op de zesde dag volgt een nieuwe test.

De langverwachte beslissing zorgt wellicht voor een zucht van opluchting bij de inwoners en de bedrijven in Hongkong. Die drongen er al lang bij de autoriteiten op aan om de wereldwijde trend te volgen en weer onbeperkt reizen toe te staan.