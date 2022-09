De Vlaamse regering steekt de koppen bijeen om de begroting in de definitieve plooi te leggen. Maandag heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) een afspraak in het parlement voor zijn langverwachte Septemberverklaring. Op tafel liggen ingrepen die de koopkracht moeten beschermen van de bevolking in de energiecrisis. Wij lijsten nog even op wat op tafel ligt.