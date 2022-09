Nieuwe coronagolf verwacht tegen half oktober, zegt Sciensano

Van 16 tot 22 september werden elke dag 58 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, blijkt uit de jongste cijfers van Sciensano. In vergelijking met de zeven dagen daarvoor gaat het om een stijging met 4 procent.

Momenteel liggen er in de ziekenhuizen 731 mensen die met en voor COVID-19 (+3 procent) zijn opgenomen, van wie er 51 intensieve verzorging nodig hebben (-9 procent).

Nog volgens Sciensano hebben tussen 13 en 19 september dagelijks gemiddeld 1.947 mensen positief getest, dat is een stijging met 17 procent op weekbasis. De positiviteitsratio voor België stijgt licht naar 19,6 procent.

“Het aantal coronabesmettingen blijft verder licht toenemen, maar gelukkig blijft de belasting voor de ziekenhuizen momenteel laag”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “We verwachten evenwel nog steeds een verdere stijging in de komende maanden.”

Het reproductiegetal, dat berekend wordt op basis van het aantal vastgestelde gevallen, ligt opnieuw boven 1, op 1,05 om precies te zijn. Dat is 8 procent hoger dan zeven dagen geleden. Als de Rt-waarde hoger is dan 1, dan wint de coronapandemie aan kracht.

Volgens Van Gucht is de herfstvaccinatie goed van start gegaan, met vooral in Vlaanderen een uitstekende opkomst in de eerste vaccinatieweek. “We hopen dat deze trend zich doorzet in alle regio’s en dat zo veel mogelijk mensen in de risicogroepen zich zullen laten vaccineren. De herfstvaccinatie zal ons voornaamste wapen zijn in de strijd tegen COVID-19 in de komende maanden”, aldus Van Gucht.

Er sterven dagelijks nog gemiddeld bijna 4 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, een daling met 42 procent ten opzichte van de week ervoor. Er is geen oversterfte meer in de algemene bevolking, zegt Sciensano. Sinds de start van de coronapandemie zijn in België ruim 32.600 coronasterfgevallen gerapporteerd.