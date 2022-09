Man (35) overleden in rijhuis in Ekkergem: parket onderzoekt als ‘verdacht overlijden’

Het parket van Oost-Vlaanderen is donderdagavond een onderzoek geopend naar een verdacht overlijden in een rijhuis in de Ekkergemstraat in de Gentse wijk Ekkergem.

De Gentse politie kreeg donderdagavond melding dat er een lichaam was aangetroffen in een rijhuis in de Ekkergemstraat. Ter plaatse bleek een 35-jarige man overleden te zijn. Over de mogelijke oorzaak en de omstandigheden van het overlijden is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Politie en het parket van Oost-Vlaanderen categoriseren het overlijden daarom als een verdacht overlijden. “De mensen van het labo en de wetsgeneesheer werden gevorderd”, laat het parket weten. Die moet duidelijkheid brengen over de oorzaak van het overlijden.

Het parket van Oost-Vlaanderen onthoudt zich voorlopig van verder commentaar. Vrijdagmiddag zal een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam van de 35-jarige man. Het is nog niet duidelijk of die vandaag al duidelijk zal kunnen scheppen over de feiten.

Simon Dekaezemaker