Vrijspraken en strafvermindering voor “onmenselijke” cipiers van gevangenis Vorst

Slechts 5 van de 14 cipiers van de gevangenis van Vorst die in eerste aanleg veroordeeld werden tot straffen van 2 tot 20 maanden cel met uitstel, werden vrijdag ook in beroep veroordeeld voor fysiek en moreel geweld op gedetineerden. De adjunct-directrice, die vervolgd werd voor de opsluiting van een psychotische gedetineerde in de strafcel, werd vrijgesproken. “Zij had geen alternatief”, aldus het hof.

In eerste aanleg stonden zij met 21 voor de rechter, cipiers en een adjunct-directrice van de gevangenis Vorst. Zij werden aangeklaagd voor een rist feiten gaande van beledigingen, tot uitdagingen, fysiek en moreel geweld, slagen en verwondingen en mensonterende behandeling van gedetineerden. De feiten vonden plaats in 2014 en 2015 en bezorgden de geviseerde cipiers de weinig benijdenswaardige bijnaam “SS-cipiers”.

Mensonterend

De zaak ging aan het rollen toen enkele gedetineerden naar het gerecht stapten. Zij hadden het onder meer over strafexpedities tegen gevangenen in isoleercellen, over elektriciteit of water dat bij sommige gevangenen bewust werd afgesloten, over afranselingen tijdens overbrengingen en over uitdagingen om iemand tot het uiterste te drijven en naar de strafcel te kunnen overbrengen. De adjunct-directrice werd verweten dat zij een psychotische gedetineerde gedurende verscheidene dagen in een cachot had laten opsluiten, wat zijn toestand zo mogelijk nog zou verergerd hebben.

In eerste aanleg gingen al zeven van de beklaagden vrijuit. Tegen veertien cipiers werden straffen van 2 tot 20 maanden cel uitgesproken met volledig of gedeeltelijk uitstel, terwijl de adjunct-directrice opschorting van straf kreeg. Alle veroordeelde cipiers tekenden beroep aan, terwijl het parket de opschorting van straf voor de adjunct-directrice maar niks vond en een zwaardere straf wou bekomen.

“Staat echte schuldige”

Het openbaar ministerie krijgt in beroep echter lik op stuk. Slechts 5 cipiers krijgen een straf van 6 tot 15 maanden opgelegd, allemaal met volledig uitstel. Alle andere beklaagden gaan vrijuit. Onder hen ook de adjunct-directrice van de gevangenis.

Advocaat Dimitri de Béco verdedigde de adjunct-directrice van de gevangenis: “De staat is verantwoordelijk voor de erbarmelijke werkomstandigheden in de gevangenissen. — © rr

“Na 7 jaar procederen heeft het hof de ware schuldige aangeduid: de Staat, die verantwoordelijk is voor de erbarmelijke omstandigheden waarin het personeel in heel wat gevangenissen moet werken”, aldus meester Dimitri de Béco, advocaat van de directrice. “Het hof heeft duidelijk gesteld dat de directrice geen andere mogelijkheid had om de psychotische gedetineerde tegen zichzelf te beschermen en de veiligheid van het personeel en andere gedetineerden te vrijwaren, dan hem in een isoleercel op te sluiten. De algemene situatie en de overbevolking in veel gevangenissen legt ook uit waarom bepaalde gebeurtenissen snel escaleren.”

De veroordeelde cipiers kregen van het hof wel een opmerkelijke sneer mee: “Hun persoonlijkheid vertoont trekken die hen ongeschikt maakt voor het beroep van gevangenisbewaker”, aldus het arrest. “Na inzage van het arrest zal de administratie eventueel de tuchtprocedure tegen de veroordeelde cipiers in gang zetten”, reageert woordvoerster van Gevangeniswezen Kathleen Van de Vijver.