Britse auteur Hilary Mantel (70) overleden

De Britse auteur Hilary Mantel is donderdag op 70-jarige leeftijd overleden. Dat melden Britse media op basis van informatie van haar uitgeverij HarperCollins. Mantel won twee maal de prestigieuze Booker Prize voor haar romans ‘Wolf Hall’ en ‘Bring Up the Bodies’.

Beide romans behoren tot de Cromwell-trilogie over Thomas Cromwell, een van de belangrijkste persoonlijkheden tijdens de Reformatie in Engeland. De boeken werden in 41 talen vertaald. Het laatste deel van de trilogie, ‘The Mirror & the Light’, verscheen in 2020 en werd ook op positieve kritieken onthaald.

Mantel werd beschouwd als een van de beste Britse schrijvers van de eeuw. Volgens haar uitgeverij overleed de auteur “plots, maar vredig” in intieme kring.