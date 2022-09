Er staan in Vlaanderen meer dan 2.500 vacatures voor verpleegkundigen open. Dat is ruim dubbel zoveel als vijf jaar geleden. Net nu daalt het aantal inschrijvingen voor eerstejaarsstudenten verpleegkunde, waardoor het tekort in de komende jaren nog groter dreigt te worden. De zorgsector schuift nu vier oplossingen naar voren.