DE STEMMEN VAN ASSISEN. Horroravond in caravan 116: “Hij wilde zijn blik bier niet opruimen. Toen hebben we hem bewerkt met een broodmes”

Bij een routinecontrole in de buurt van Middelkerke doet de politie een lugubere ontdekking: in de koffer van een Seat Ibiza vinden ze een lijk, half onthoofd en zwaar gefolterd. Het spoor leidt al snel naar een camping in de buurt, waar de agenten twee mannen aantreffen. Ze zitten onder het bloed en menselijke resten, en zijn zwaar onder invloed. Als ze de deur van caravan 116 openen, tart de aanblik alle verbeelding...