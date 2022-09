Frits van Eerd treedt tijdelijk terug als topman Jumbo

De topman van supermarktketen Jumbo werd vorige week opgepakt in een groot witwasonderzoek en werd zondag na verhoor vrijgelaten. Het bedrijf noemt het terugtreden van de hoogste baas “in het belang van Jumbo”. “Het maakt het ook mogelijk voor Frits om zich volledig te concentreren op zijn persoonlijke situatie.”

De familie, de raad van bestuur van Jumbo en de supermarktketen zelf spreken van een “moedig” besluit. De rest van het directieteam neemt de taken van Frits van Eerd voorlopig waar: “Uiteraard heeft dit consequenties voor de aansturing van Jumbo. We verwachten op korte termijn hierover meer te kunnen mededelen”, klinkt het in een persbericht van de supermarktketen.

Witwassen

Op meerdere plekken in Nederland werden vorige week dinsdag huiszoekingen gedaan in een gezamenlijk onderzoek van onder meer de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het OM. Onder meer de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, in het zuiden van Nederland, werd doorzocht.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport, aldus het OM. Daarnaast is er een verdenking van btw-fraude in de autohandel.

Jumbo is onder andere sponsor van wieler- en schaatsteam Jumbo-Visma. Ook Formule 1-coureur Max Verstappen heeft een sponsordeal met de supermarktketen.