Spelers krijgen op WK toegang tot individuele data via applicatie van FIFA

Spelers zullen op het WK voetbal in Qatar onmiddellijk na een wedstrijd toegang hebben tot een rist persoonlijke data. De wereldvoetbalbond FIFA heeft daarvoor samen met spelersvakbond FIFPro een applicatie ontwikkeld, zo is vrijdag bekendgemaakt.

In de FIFA Player App zullen de spelers gegevens kunnen opvragen over onder meer het aantal gelopen kilometers, hun maximumsnelheid, de druk die ze zetten op een tegenstander in balbezit, hoeveel sprints ze hebben gelopen, enz.. Daarnaast kunnen ze in de app de voor hen cruciale wedstrijdfases terugvinden en krijgen ze foto’s van zichzelf ter beschikking. Die mogen ze ook delen op hun sociale media.

De app werd al succesvol getest tijdens de FIFA Arab Cup 2021 en werd aan de deelnemende landen voorgesteld tijdens de recente Team Workshop in Doha.

De Rode Duivels spelen op het WK in Qatar in groep F tegen Canada (23 november), Marokko (27 november) en Kroatië (1 december).