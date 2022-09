Voormalig minister van Energie Marie-Christine Marghem zaaide donderdag twijfel over de elektriciteitsbevoorrading van ons land voor komende winter.

Volgens voormalig minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) stevenen we af op een winter met elektriciteitsonderbrekingen. Kloppen haar cijfers, of halen we de lente zonder noemenswaardige problemen?