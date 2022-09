“Drie kinderen kon ik niet aan”: moeder die pasgeboren baby doodde moet wellicht voor assisen verschijnen

Het onderzoek naar de moeder (27) uit Lanklaar die in februari 2018 haar pasgeboren baby doodde, is afgerond. De Kamer van Inbeschuldigingstelling zal de vrouw nu wellicht voor assisen brengen. Niemand wist dat ze voor de derde keer zwanger was. Haar vader ontdekte het lijkje in een koffer.

De vrouw van Marokkaanse afkomst had al twee kinderen bij haar toenmalige vriend. Hun relatie liep in september 2017 spaak, waarna ze bij haar vader ging inwonen. Nauwelijks enkele maanden later merkte de vrouw op dat ze voor een derde keer zwanger was van haar ex.

Totaal radeloos was de jonge mama. “Ze had al twee kinderen. Een derde kind kon ze niet aan”, verklaarde de tante van de vrouw vlak na de feiten. Onopgemerkt en met de hulp van lossere kledij wist de verdachte de ongewenste zwangerschap te verbergen. Een bezoek aan de dokter of gynaecoloog kwam er nooit aan te pas.

Koffer

Tijdens de krokusvakantie van 2018 bracht ze het kind, vermoedelijk een jongetje, ter wereld in de badkamer. Vervolgens zou ze het baby’tje verstikken en verstoppen in een koffer op een gang waar haar vader en de vrouw met haar twee inwonende kinderen dagelijks passeerden.

LEES OOK. Moeder die pasgeboren baby doodde in Lanklaar beviel wellicht al half februari: “Een derde kind kon ze niet aan”

Zowat een maand later volgde de vreselijke ontdekking in de woning langs de Oude Baan in Lanklaar. De vader van de dader was de woning aan het verbouwen en wilde de koffer opruimen. Eerst zag hij doeken in de reiskoffer zitten, om vervolgens het lijkje op te merken. Meteen besefte de man dat zijn dochter de enige kon zijn die de moeder van het slachtoffertje was. Het was zijn kleinkind dat in de koffer lag.

Smoes

De vader liet zijn zus contact opnemen met de vrouw die op dat moment op uitstap was in Antwerpen. Met een smoes wisten ze haar te overtuigen om dringend naar Dilsen-Stokkem te komen. Na de confrontatie met de verschrikkelijke vondst biechtte de jonge vrouw alles op. “Drie kinderen kon ik niet aan”, zei ze. De moeder belandde achter de tralies, maar is intussen op vrije voeten in afwachting van haar proces.

Dat proces zal vermoedelijk volgend jaar plaatsvinden voor het Tongerse assisenhof. De vrouw zal er antwoorden moeten geven op de vele vragen die blijven. “Het is goed dat die zaak na meer dan vier jaar voor zal komen. Dat kan de familie helpen om de zaak af te sluiten. Sowieso is het een heel delicate zaak. De nabestaanden zijn immers familie van de dader”, zegt advocaat Alex Vanbets, die de ex-vriend van de vrouw bijstaat.