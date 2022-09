Duitsland dringt aan op Europese beslissing over Russen die mobilisatie ontvluchten

© via REUTERS

Duitsland wil een Europese consensus over hoe er omgegaan moet worden met Russen die naar EU-landen trekken om de mobilisatie te ontvluchten. Dat heeft Steffen Hebestreit, een woordvoerder van de Duitse regering, vrijdag gezegd.

Het feit dat Russen de militaire dienst proberen te ontwijken, omschreef Hebestreit als een “goed teken”. Nu is het echter zaak om “een werkbare oplossing” te vinden op EU-niveau, voegde hij eraan toe.

Voorlopig is er geen sprake van speciale asielprocedures of het verstrekken van humanitaire visa. In ons land stelt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) dat de normale asielprocedures ook voor de Russen gelden.

Na de aankondiging van een gedeeltelijke mobilisatie door de Russische president Vladimir Poetin proberen vele Russen het land te ontvluchten. In Finland is het aantal Russen dat de grens oversteekt, verdubbeld. Het land wil echter de inreisvoorwaarden aanscherpen. Andere EU-lidstaten, zoals Polen en de Baltische staten, hebben een verbod ingevoerd op de inreis van Russen.