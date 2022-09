Tientallen doden bij zware onweders in Midden-Amerika

Bij aardverschuivingen en overstromingen zijn in Centraal-Amerika minstens twintig mensen om het leven gekomen. Na dagenlange felle regenval traden rivieren buiten hun oevers, schoven berghellingen naar beneden en werden woningen onder het puin bedolven.

In Honduras kostten de onweders minstens dertien mensen het leven, meldde de krant La Prensa vrijdag. In El Salvador kwamen volgens de plaatselijke autoriteiten zeven mensen om. In de twee landen werden talrijke huizen beschadigd. Duizenden mensen zochten hun toevlucht tot noodonderkomens.

© REUTERS

In de al arme regio richten onweders steeds weer aanzienlijke schade aan. “De klimaatverandering verscherpt de humanitaire crisis”, zei de regionale directrice van de hulporganisatie International Rescue Committee, Meg Galas. “We hebben steun van de internationale gemeenschap nodig om meer humanitaire hulp te kunnen verlenen die de mensen helpt om te overleven en om hun leven weer op te bouwen.”