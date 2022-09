Tientallen patiënten in Antwerpen overgebracht naar andere ziekenhuizen “omdat veiligheid niet gegarandeerd is”

De overschakeling naar nieuwe software in de Antwerpse ziekenhuizen van de ZNA-groep, zorgt voor heel wat problemen, zo vernemen we uit interne bronnen. “Tientallen patiënten zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Tot in Turnhout toe. Omdat anders de veiligheid niet gegarandeerd is. We moeten terug werken met pen en papier”. ZNA ontkent en nuanceert de problemen.

De software-update in de ziekenhuizen van de ZNA groep, onder meer Middelheim, Stuivenberg en Palfijn, lijkt volgens interne bronnen niet van een leien dakje te lopen. “Er is heel wat wrevel inderdaad. In sommige diensten moet men teruggrijpen naar pen en papier. Vele tientallen patiënten zijn - omwille van de veiligheid - overgebracht naar andere ziekenhuizen: Turnhout, Malle, Mechelen, Bornem zelfs”.

“Dit had veel beter overlegd moeten worden, men is veel te optimistisch geweest. De patiënten zijn de dupe en zijn hier helemaal niet blij mee. Ook voor het personeel ligt dit heel moeilijk. Bovendien horen we van elders dat de nieuwe software te wensen overlaat”, klinkt het nog.

LEES OOK. ZNA zet gegevens van 1,6 miljoen patiënten over naar elektronisch dossier: “Alsof je nieuw ziekenhuis bouwt, maar dan digitaal”

Tom Van De Vreken, woordvoerder van de ZNA-ziekenhuizen, ontkent en nuanceert de kritieken. “In totaal zijn er deze week 79 patiënten naar andere ziekenhuizen gebracht. Op een totaal van 1.900 bedden valt dat al bij al nog mee. De update van de software is een gigantische operatie waarbij meer dan 400 miljoen bestanden van 1,6 miljoen patiënten overgezet worden in een nieuwe softwaresysteem. We hadden speciaal daarvoor ook de capaciteit van het ziekenhuis teruggeschroefd. Hier en daar hebben we wel mensen moeten transfereren, dat klopt. Vanaf morgen (zaterdag, red.) zouden alle problemen van de baan moeten zijn. Volgende week schalen we de capaciteit terug op. Alles was wel goed voorbereid. De patiënten toonden begrip.”