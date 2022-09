STVV wint oefenmatch op Le Canonnier tegen KV Kortrijk

Le Canonnier was deze namiddag voor even weer het decor van een wedstrijd tussen profteams. KV Kortrijk verloor een flauwe oefenpot met 0-2 van Sint-Truiden. Kagawa strafte een foutje van Dessoleil af met een mooie lob over doelman Vandenberghe en Okazaki werkte het leer goed binnen op voorzet van Bruno bij de 0-2. Rood-wit maakte nooit aanspraak op een doelpunt.

Naast de nederlaag was er ook nog de vroege wissel van D’Haene. De kapitein verliet na 20 minuten het veld met een blessure. De schade lijkt mee te vallen.

Fabrice Olinga, die afgelopen week nog meetrainde met Zulte Waregem, was toeschouwer tijdens deze oefenwedstrijd. Hij lijkt de oversteek naar de Gaverbeek niet te maken en is misschien wel een mogelijk doelwit voor KV Kortrijk. In de rust sloeg hij een babbeltje met landgenoot Lamkel Zé. Kort erna verliet de Kameroener het stadion. Hij kwam in het verleden uit voor Moeskroen. (ec)

Doelpunten: 36’ Kagawa 0-1, 48’ Okazaki (Bruno)

Beginopstelling KV Kortrijk: Vandenberghe, D’Haene, Dessoleil, Watanabe, Silva, Loncar, Vandendriessche, Mbayo, De Neve, Lamkel Zé, Avenatti

Beginopstelling STVV: Coppens, Bocat, Teixeira, Bauer, Janssens, Hashioka, Boya, Smets, Van Dessel, Kaya, Kagawa