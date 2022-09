Stilaan wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van de militaire mobilisatie die Vladimir Poetin heeft afgekondigd. In heel het land worden Russische mannen verzameld en op bussen of vliegtuigen gezet. Anderen vluchten het land uit. En wie durft te betogen, wordt opgepakt en krijgt in het politiekantoor zijn oproepingsbrief onder de neus geschoven.