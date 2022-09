Plots had Eline (24) per ongeluk twee auto’s gekocht, maar nu is er een oplossing: “Ik ben enorm opgelucht”

Na ruim drie weken onzekerheid is het probleem van de dubbel bestelde Kia Niro opgelost voor Eline Loyaerts (24) uit Wommelgem. De garage in Antwerpen zal de auto toch terugnemen en zij kan binnenkort in de zilvergrijze Kia rondrijden . “Ik ben enorm opgelucht”.

“We hebben inderdaad een schikking getroffen met Eline”, zegt Tim Quirijnen van Garage Van Gansen. “Voor ons gevoel hebben we haar overigens nooit verplicht om twee wagens te kopen. Op dag twee hebben we al een minnelijke schikking voorgesteld om het contract te verbreken. Ze is daar toen niet op ingegaan. Ondertussen hebben we alles nog eens besproken en zijn we er wel uitgekomen.”

Eind augustus liet Eline bij Van Gansen een offerte opmaken voor een zwarte Kia Niro en maakte ze een proefrit. Bij een garage in Aartselaar bestelde ze uiteindelijk een zilvergrijs exemplaar. Maar bij KBC werd voor het leasingcontract de eerder gemailde offerte genomen, waardoor ook de zwarte wagen nog besteld werd. Eline tekende de bestelbon digitaal, zonder op te merken dat het om de zwarte auto ging.

Omdat de auto op 31 augustus besteld werd bij de garage in Antwerpen, werd de bestelling onmiddellijk verwerkt en kon die dus niet meer geannuleerd worden. “Aan het eind van de maand komen er heel wat bestellingen binnen omdat de maand erop andere voorwaarden kunnen gelden. Daarom wordt alles dan extra snel verwerkt. Dat was in dit geval de wet van Murphy”, zegt Tim Quirijnen.

Eline Loyaerts is enorm opgelucht dat de situatie vrijdag werd opgelost. “Er valt echt een last van mijn schouders. Van verschillende kanten wilden mensen meewerken aan een oplossing, dat was heel fijn om te merken. Ik denk dat ik ook weer beter zal slapen, want dat lukte niet meer van de stress.”

Eline kreeg bovendien nog extra goed nieuws: de auto zal maandag al in de haven van Antwerpen arriveren, in plaats van eind volgende maand, dus ze zal al snel met haar Kia Niro naar haar werk als psychologe in een groepspraktijk in Brasschaat kunnen rijden.