Bekerclash met RC Mechelen wordt wellicht vuurdoop voor Daan Vekemans: “Hoop dat het Lisp mij snel leert kennen”

Daar is hij straks dan eindelijk, Daan Vekemans. De 22-jarige aanvaller die met best wel hoge verwachtingen overkwam van OH Leuven, maar van daar ook een vervelende scheenbeenblessure meebracht. Met enkele maanden uitstel kan hij eindelijk aan zijn verhaal bij Lierse beginnen te schrijven. De bekerclash vanavond tegen RC Mechelen wordt mogelijk zijn eerste échte hoofdstuk.

Van onderschatting geen sprake op het Lisp. Integendeel. Binnen de eigen muren leeft het besef dat de eerste bekerconfrontatie van het seizoen met RC Mechelen een potentiële valkuil is. Een beladen streektreffen, waarin de Mechelse underdog zijn scherpste snijtanden in het Lierse vlees hoopt te zetten. En toch is falen voor de Pallieters straks geen optie.

Zonder ongelukken wordt Daan Vekemans vanavond een eerste keer de loopgraven ingestuurd. Veel later dan de 22-jarige spits zelf had ingecalculeerd. Vol ongeduld wil hij zich straks dan ook eindelijk tonen aan het Lierse publiek.

“Dat heeft al veel te lang geduurd, dat besef ik. Ik nam een vervelende blessure mee van uit Leuven. Ik worstelde met een breukje in het scheenbeen. Een gevolg van overbelasting en in Leuven te trainen en te blijven trainen. Ik hoopte dat wat rust in het tussenseizoen soelaas zou brengen, maar er was meer aan de hand dan gedacht. Vandaag ligt het ergste leed achter mij, al voel ik me nog niet honderd procent fit. Maar ik ben klaar om mijn steentje bij te dragen. Ik moest tot op heden mijn honger stillen met een aantal invalbeurten. Ik steek niet weg dat ik in mijn eigen scenario op meer had gerekend.”

Je streek ook boordevol ambitie op Lierse neer. Helemaal klaar om te tonen dat OH Leuven het bij het verkeerde eind had?

“Ik zakte een reeks af met de volle overtuiging meer aan spelen toe te komen en mezelf op de voetbalkaart te zetten. Dat was en blijft de missie. Die vervelende blessure heeft me met een achterstand opgezadeld. Ik ben iemand die zichzelf sowieso wel wat druk oplegt, maar ik besef dat ik ook wat geduld moet hebben. Ik moet eerst de conditie opnieuw wat aanscherpen. Maar dan moet ik uiteraard ook wel matchen kunnen spelen. Ik leefde hoofdzakelijk van invalbeurten, terwijl aan een wedstrijd beginnen toch compleet anders is. Ik weet dat de coach in mij gelooft. Mijn seizoen is dus zeker nog niet voorbij.”

Je vuurdoop wordt mogelijk de bekerclash met RC Mechelen vanavond. Hoe kijken jullie in feite naar die bekercampagne?

“Het is niet omdat we nu toevallig op de eerste plaats staan in de Challenger Pro League dat we de beker niet ernstig nemen. We willen opnieuw tegen een eersteklasser uitkomen. Voor een club als Lierse zijn dat afspraken die vaak heel veel aandacht krijgen en waarbij het zowel voor spelers als club een kans is om zich in de kijker te spelen. De eerste vereiste is dan dat we RC Mechelen kloppen. We beseffen dat het een pittige partij wordt. Het is een ploeg die het goed doet in zijn reeks en een ruime achterban heeft. Tegelijk voel je dat het duel ook bij onze supporters leeft. Er staat dus wel degelijk iets op het spel vanavond. Het zijn wedstrijden waar je als speler naar uitkijkt. En ja, het zou een ideale gelegenheid zijn om me eens aan de supporters van Lierse te tonen.”

Los van die sportieve valse start voel je je wel goed op het Lisp?

“Absoluut. Dit is het ideale decor om te ontbolsteren. Bij OH Leuven stroomden steeds meer buitenlandse spelers binnen, hier zitten nagenoeg allemaal Belgen en zelfs Vlaamse jongens. Dat zorgt voor een hele hechte band. Zowel in de kleedkamer als op het veld zie je dat we heel dicht bij elkaar staan Bovendien vond ik hier ook Jordy Gillekens en Brent Laes terug. Dat waren al vrienden van bij OH Leuven. We kennen elkaar al lang, gaan samen op vakantie. We carpoolen ook naar de training. Zeker op de momenten dat ik nog individueel werkte op training, waren die ritten de perfecte afleiding. Ze hebben me door de mindere momenten gesleurd.”

Wanneer is de avond voor jou straks geslaagd?

“Als we gekwalificeerd zijn en het Lisp mij heeft leren kennen. Want dat zou willen zeggen dat ik het goed heb gedaan. Daar heb ik snel nood aan. Me kunnen tonen en een rol van betekenis spelen voor Lierse.”