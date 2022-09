RWDM-coach Vincent Euvrard is na “paar zware weken” terug van de partij en gaat vol voor bekerkwalificatie: “Het best mogelijke team zal spelen”

Na enkele zware weken, met eerst een schorsing en dan het overlijden van moeder, zit hoofdtrainer Vincent Euvrard dit weekend weer gewoon op de bank bij RWDM. Na het gelijkspel in de competitie tegen Jong Genk moet zaterdag op eigen veld eerstenationaler Oudenaarde absoluut voor de bijl in de beker.

“Ik heb er een paar zware weken op zitten, dat is een feit”, vertelt Euvrard. “Wat mijn schorsing betreft: het was van 2016 geleden dat ik uitgesloten werd en een schorsing kreeg. Dat het zo lang heeft geduurd voordat het opnieuw gebeurde, komt doordat ik maar al te goed besef dat ik aan de zijlijn moet staan om me goed te voelen. Mijn recente uitsluiting was een kleine herinnering die er hopelijk voor heeft gezorgd dat het nog een tijdje zal duren vooraleer ze me nog eens van de lijn weghalen.”

Euvrard maakt zaterdag zijn wederoptreden in de bekerwedstrijd tegen KSV Oudenaarde. De 40-jarige trainer onderstreept dat hij met een zo sterk mogelijk elftal aan die wedstrijd wil beginnen. “We zijn nog maar zes wedstrijden ver, aan een tempo van één wedstrijd per week. Dan heb je geen rust nodig. We willen ons kwalificeren, en het best mogelijke team om dat te doen zal spelen. Er zijn natuurlijk wel wat afwezigen, zo speelt Yan Vorogovskiy deze week met Kazachstan en werd Jake O’Brien opgeroepen voor de Ierse beloften.”

Opbouwfase

Euvrard zit met RWDM naar eigen zeggen nog volop in de opbouwfase. “Dat komt omdat sommige nieuwe spelers pas laat zijn gearriveerd. We hebben ook wat geblesseerden gehad die nu terugkomen, zoals Mickaël Biron en Kylian Hazard. Elk moment dat we kunnen gebruiken om aan het team te bouwen en de automatismen te verbeteren, zullen we zo nuttig mogelijk gebruiken. Ook daarom zou het niet opportuun zijn om gigantisch veel wijzigingen door te voeren.”

De trainer heeft er vertrouwen in dat RWDM zich zaterdag zal plaatsen voor de volgende ronde, al is een beetje angst volgens hem niet ongezond. “Er zijn elk jaar bekerverrassingen, zo’n klein beetje vrees is dan ook niet slecht om de concentratie hoog te houden. Je weet natuurlijk dat Oudenaarde zaterdag zijn beste wedstrijd van het seizoen zal spelen. Maar zetten wij daar hetzelfde engagement en dezelfde druk als vorige week tegen Jong Genk tegenover, dan zouden we de klus in principe snel moeten kunnen klaren.”