Deze interlands mag u dit weekend niet missen: match tussen toplanden in crisis en interessante partij voor de Rode Duivels

Italië-Engeland: twee toplanden met heel wat goed te maken

In de ene hoek: de regerende Europese kampioen, die zich niet kon plaatsen voor het WK. In de andere hoek: de verliezende finalist van het EK, die zich nog geen match kon winnen in deze Nations League. The Three Lions konden nog maar één keer scoren in vier wedstrijden en werden in juni door Hongarije vernederd met 0-4. Italië van zijn kant kreeg een 5-2 om de oren van Duitsland. Italië-Engeland is behalve en heruitgave van de EK-finale van 2021 ook een match tussen toplanden die iets goed te maken hebben.

Vrijdag, 20u45

Bosnië-Herzegovina-Montenegro: beladen partij met geheim wapen uit Japan

Naast burenduel Schotland-Ierland is er de minstens zo beladen wedstrijd tussen Bosnië-Herzegovina en Montenegro. De buren staan op kop in groep 3 van Divisie B en nemen het in een rechtstreeks duel om promotie naar de hoogste divisie tegen elkaar op. Bij de Bosniërs kijken ze naar Edin Dzeko om in zijn 125ste cap het verschil te maken, maar de bezoekers uit Montenegro hebben met Stefan Mugoša een geheim wapen. De 1m88 lange spits die uitkomt voor het Japanse Vissel Kobe dwong tijdens de interlandbreak in juni een basisplek af met vier goals en één assist in drie matchen.

Vrijdag, 20u45

Tsjechië-Portugal: verraderlijke verplaatsing voor Ronaldo

Een verraderlijke verplaatsing voor het Portugal van Cristiano Ronaldo en co., want de Tsjechen zijn zeker in eigen huis een kwaaie klant. Herinner u de moeizame 1-1 die de Rode Duivels er vorig jaar neerzetten in de WK-kwalificaties. In deze Nations League-groep ging Zwitserland ook onderuit op het veld van Tsjechië (2-1), terwijl Spanje pas in de 90ste minuut een nederlaag kon afwenden. Bondscoach Silhavy kan bovendien voor het eerst in zes maanden weer beroep doen op scherpschutter Patrik Schick.

Zaterdag, 20u45

Oostenrijk-Kroatië: interessante match voor Rode Duivels

Opgelet, Roberto Martinez: terwijl de Rode Duivels in Nederland om de groepswinst spelen, doet WK-tegenstander Kroatië hetzelfde op bezoek bij Oostenrijk. A walk in the park bij de laatste van hun Nations League-groep zal het echter niet worden. In juni liepen de Kroaten nog verrassend tegen een zware 0-3-thuisnederlaag aan tegen de Oostenrijkers. Kunnen de Oostenrijkers de Belgen nog eens laten zien hoe je de Kroaten pijn doet?

Zondag, 20u45

Denemarken-Frankrijk: kan Skov Olsen opnieuw stunten tegen de wereldkampioen?

In de categorie ‘toplanden met wat goed te maken’ scoorde Frankrijk ook hoog, totdat Les Bleus donderdagavond Oostenrijk opzijzetten met 2-0 en zo een dreigende degradatie uit de hoogste Nations League-divisie wisten af te wenden. De Denen, met Club Brugge-speler Andreas Skov Olsen in de basis, kunnen nog een gooi doen naar de Final Four als ze de regerende wereldkampioen verrassen. Frans bondscoach Didier Deschamps, die met een blessuregolf kampt en daarom maar weer beroep deed op goeie ouwe Olivier Giroud, zullen echter op hun hoede zijn nadat ze in het eigen Stade de France al met 1-2 verrast werden.

Zondag, 20u45

