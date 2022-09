Vlaams minister van Justitie, Zuhal Demir, scherp na uitstel terreurproces: “Federale niveau spuwt in gezicht slachtoffers”

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over het uitstel van het proces over de aanslagen in Brussel en Zaventem, nadat de rechter besliste dat de zaal moest aangepast worden. Ze vraagt publieke excuses van het federale niveau aan de slachtoffers en nabestaanden.

De officiële start van het proces over de terreuraanslagen op 22 maart 2016 in Zaventem en Brussel was gepland op maandag 10 oktober. Dan zou de jury samengesteld worden. Assisenvoorzitter Laurence Massart oordeelde echter dat de individuele glazen boxen waarin Salah Abdeslam en co. tijdens het proces opgesloten zouden zitten een schending van de rechten van verdediging zijn. Hun recht op een eerlijk proces zou worden geschonden, klonk het. Omdat het voor de beschuldigden moeilijk zou zijn het proces te volgen en omdat het moeilijk zou zijn om vrij te communiceren met hun advocaten.

De rechter eiste de afbraak van de boxen en de bouw van een nieuwe beklaagdenbank. Die aanpassing is echter niet haalbaar tegen 10 oktober, werd vrijdagmiddag meegedeeld. Volgens federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zal de start van het proces daardoor “enkele weken” vertraging oplopen.

“Blamage”

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA), die onder meer slachtofferonthaal onder haar bevoegdheid heeft, reageert scherp op het uitstel. “Dit oponthoud is onaanvaardbaar voor honderden slachtoffers die naar het proces toeleven en er op wachten om dit hoofdstuk af te sluiten.”

“Ik spreek me nu niet uit over de discussie of de glazen boxen ongepast waren. Die discussie is beslecht”, vervolgt ze, “maar ik hoop dat het federale niveau beseft dat het met deze zeer late beslissing in het gezicht van slachtoffers spuwt. Zij verdienen dit niet. Als minister verantwoordelijk voor slachtofferonthaal wil ik mij bij hen excuseren. Ik hoop oprecht dat ik niet de enige blijf met dit initiatief. Het lijkt me wel het minste wat we kunnen doen.”

“We kunnen er niet omheen dat dit een zeer pijnlijke zaak is die vermeden had kunnen worden. De voorbereidingen van dit proces zijn drie jaar in de maak. Het debat over de boxen had eerder afgerond kunnen zijn en getoetst kunnen worden aan de mensenrechten. Dit uitstel stelt het geduld en de sereniteit van zeer veel slachtoffers op de proef. Het is een nieuw drama voor de slachtoffers en een blamage voor de rechtsstaat”, besluit minister Demir.

Een nieuwe datum voor de jurysamenstelling is er nog niet.

