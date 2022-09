Op één na meest succesvolle spits van Noord-Ierland ooit uit selectie gezet na omstreden uitspraak

Kyle Lafferty maakt geen deel meer uit van de Noord-Ierse selectie die zich voorbereidt op de Nations Leaguewedstrijden tegen Kosovo (zaterdag in Belfast) en Griekenland (dinsdag in Athene). Een video op sociale media waarin de aanvaller een omstreden uitspraak doet, kost hem zijn plaats.

Op de beelden op TikTok is te zien hoe Lafferty tijdens een avondje uit in Belfast naast een man staat die met hem poseert voor een selfie en plots, als supporter van Celtic Glasgow, zegt: “Up the Celts”. De 35-jarige voetballer reageert misnoegd en antwoordt met de sektarische vloek “Pack of fenian bastards”. Daarmee verwijst hij naar een Ierse groep nationalisten die vorige eeuw een clandistiene onafhankelijkheidsstrijd voerden tegen de Britse aanwezigheid in Ierland.

Lafferty is met 20 goals in 89 interlands de tweede beste schutter van Noord-Ierland. Zijn voetbalbond heeft inmiddels laten weten een onderzoek te starten. Ook zijn Schotse club Kilmarnock reageerde en stelde dat “elk discriminerend gedrag totaal aanvaardbaar is”.