Bukayo Saka verkozen tot Engels international van het jaar

Arsenal-winger Bukayo Saka is verkozen tot Engels international van het jaar, zo maakte de Engelse Voetbalfederatie FA vrijdag bekend. De 21-jarige Saka haalde het in de verkiezing van Declan Rice (West Ham) en Harry Kane (Tottenham).

Saka is Engels international sinds oktober 2020 en droeg de voorbije twaalf maanden negen keer het shirt van The Three Lions. Daarin was hij goed voor drie doelpunten en twee assists. In totaal staan er 18 caps op zijn teller.

Engeland staat vrijdagavond in Milaan tegenover Italië, op de voorlaatste speeldag in groep 3 van de A-divisie in de Nations League. Een belangrijk duel, want na vier speeldagen staan de Engelsen met twee punten op de laatste plaats.