Cristiano Ronaldo aangeklaagd voor gewelddadig gedrag vijf maanden na befaamd smartphone-incident

De 37-jarige Ronaldo verloor op 9 april met Man United met 1-0 bij degradatiekandidaat Everton en de Red Devils deden zo een slechte zaak in de strijd om Europees voetbal. De Portugees kreeg in de wedstrijd flink wat trappen, zijn onderbeen was duidelijk gehavend, en na afloop kon de aanvaller bij het verlaten van het veld zijn frustraties niet meer de baas. Hij mepte de gsm van een jonge Everton-fan die stond te filmen uit diens handen. (Lees verder onder de Instagram-post)

Het incident deed op sociale media veel stof opwaaien. Ronaldo bood enkele uren later ook zijn verontschuldigingen aan en bood aan om de jonge supporter een wedstrijd te laten meemaken op Old Trafford. De politie van Liverpool opende na het incident een onderzoek, maar de Portugese international kwam intussen goed weg met een waarschuwing.

Ronaldo maakt bij Manchester United niet de meest gelukkige periode van zijn carrière door. Vorig seizoen eindigde CR7 met zijn club pas zesde in de Premier League. Na een woelige zomer, waarin hij duidelijk weg wilde maar uiteindelijk toch bij United bleef, heeft hij nu zelfs moeite om onder nieuwe coach Erik Ten Hag de basiself te halen.