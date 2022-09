Oekraïne: “30 opgegraven lichamen in Izjoem tonen sporen van foltering”

“In totaal werden 436 lichamen opgegraven. De meeste hebben tekenen van een gewelddadige dood en dertig lichamen vertonen sporen van foltering”, zei Oleh Sinjehoebov op Telegram.

“Er zijn lichamen gevonden met een touw rond de nek, de handen vastgebonden, met gebroken ledematen of kogelwonden. Bij verscheidene mannen zijn de genitaliën geamputeerd”, aldus nog Sinjehoebov, die het over “het bewijs van verschrikkelijke folteringen” op de bevolking had.

Folterkamers

Verscheidene graven met een kruis en een massagraf werden half september bij de stad Izjoem ontdekt, die maandenlang door Russische troepen bezet was voordat ze door de Oekraïense strijdkrachten bevrijd werd. De Oekraïense politie had ook gezegd dat ze “folterkamers” in de regio had ontdekt, ook in Izjoem.

De Russische troepen worden beschuldigd van veelvuldige wreedheden in gebieden die ze in Oekraïne controleerden, onder meer in Boetsja, in de periferie van Kiev, waar lijken van burgers werden aangetroffen die koelbloedig waren afgemaakt. Moskou ontkent deze misdaden en noemde de berichten over de graven in Izjoem een “leugen”