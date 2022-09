Rusland roept landgenoten op om niet “hysterisch” te reageren op mobilisatie

De woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag het publiek opgeroepen niet hysterisch te reageren op de mobilisatie van reservisten voor het conflict in Oekraïne. Poetin kondigde woensdag aan dat minstens 300.000 reservisten zouden worden opgeroepen om te strijden in het kader van de inval in Oekraïne, een bericht dat in eigen land heel wat onrust veroorzaakte.

Sinds de bekendmaking van de beslissing werden in Rusland al verschillende manifestaties tegen de oorlog gehouden. Er heerst grote paniek bij de Russische mannen. Verschillenden onder hen vluchten het land uit richting onder andere Finland of Kazachstan om aan de mobilisatie te ontsnappen.

“We kunnen begrijpen dat in de eerste uren na de aankondiging, en zelfs de eerste dag, er een hysterische reactie was, emotioneel zelfs, omdat er op dat moment te weinig informatie bekend was over wat er stond te gebeuren”, klonk het vrijdag. “Sindsdien heeft de overheid meer informatie verspreid en zelfs telefoonlijnen in gebruik genomen waar mensen terecht konden met vragen.”

“Omdat Vladimir Poetin een gedeeltelijke mobilisatie beval, werd de wet op algemene mobilisatie - en dus het verbod voor mannen om het land te verlaten - niet toegepast”, zei de woordvoerder nog. Reizen binnen Rusland en naar het buitenland blijft dus toegestaan.