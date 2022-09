Aandeel van huishoudbudget dat naar energie gaat, dreigt historische proporties aan te nemen

In het begin van 2022 besteedden Belgische gezinnen al 7,6 procent van hun huishoudbudget aan gas, elektriciteit en mazout. Dat cijfer ligt nu wellicht nog een stuk hoger, en heeft zo mogelijk het hoogtepunt van de crisis in de jaren 80 overschreden.

Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat gezinnen in het eerste kwartaal van 2022 7,6 procent van hun huishoudbudget aan verwarming en elektriciteit uitgaven. In het tweede kwartaal daalde dat weer naar 6,9 procent. Aangezien de hoogste piek in de gas- en elektriciteitsprijzen in augustus en september volgde, zal dat aandeel nu nóg een stuk hoger liggen.

Het moet nog blijken of we zo meer dan ooit aan energie hebben besteed. In het begin van de jaren 70 ging 6,5 procent van ons budget naar energie en dat cijfer steeg gestaag naar 8,4 procent in het begin van de jaren 80, na de opeenvolgende crisissen in die periode. “Je zou nu een grotere impact verwachten”, zegt energie-expert Thijs Van de Graaf (UGent). “In de jaren 70 ging enkel de olieprijs fel de hoogte in. Nu staat de olieprijs ook hoog én zien we extreme gas- en elektriciteitsprijzen.”

Eén groot verschil: de overheden van Europa, België en Vlaanderen nemen nu maatregelen om de impact op ons budget in te perken.

