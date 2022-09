Autoriteiten leggen Duits reddingsschip aan de ketting in zuiden van Italië

Het is onduidelijk wanneer het schip weer zal mogen uitvaren, zei woordvoerster Mattea Weihe van de ngo, die in Berlijn gebaseerd is. Ze meent dat de maatregel van de autoriteiten politiek ingegeven is en vreest dat het schip weken of zelfs maanden in de haven zal vastliggen.

De autoriteiten zeiden volgens Sea-Watch dat het schip te veel migranten aan boord had genomen bij zijn jongste reddingsoperatie. “Uit het argument dat te veel mensen gered werden, kan worden afgeleid dat men mensen beter laat verdrinken”, zei de organisatie in een mededeling. Advocaten van Sea-Watch trachten de boot zo snel mogelijk vrij te krijgen.

Peilingen geven aan dat de rechtse partijen waarschijnlijk zullen winnen bij de verkiezingen van zondag in Italië. De rechtse partijen hebben beloofd dat ze zullen optreden tegen de reddingsoperaties. Ze riepen eerder op tot een zeeblokkade voor de kust van Afrika en tot het weren van buitenlandse reddingsschepen uit de Italiaanse havens.