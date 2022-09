Hoe meer ze dronken, hoe wreder ze werden: de wandaden door de Russische soldaten in Oekraïne

Nadat honderden slachtoffers eerder al zelf getuigden over de brutaliteiten die ze moesten ondergaan, zegt nu ook de onderzoekscommissie van de VN dat er wel degelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd sinds de Russische invasie in Oekraïne. Het rapport maakt melding van executies, folteringen, mishandeling en seksueel geweld op slachtoffers van 4 tot 82 jaar. “Ze braken mijn arm, staken naalden in mijn rug en gaven me elektrische schokken”, getuigt een van de slachtoffers.