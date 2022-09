Pol Vandemeulebroucke is al een tijd geen advocaat meer. — © BELGA

Als waarschuwing van het milieu lagen er ooit eens uitwerpselen van een olifant op zijn oprit. Pol Vandemeulebroucke (58) zit nu zelf nóg meer in de drek, na nog maar eens een veroordeling. Nog eens 21 maanden cel erbij, terwijl de flamboyante ex-advocaat net verlost was van zijn enkelband. Telkens is het vergrijp hetzelfde: te innig ‘knuffelen’ met drugscriminelen.