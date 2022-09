Japan verslaat Verenigde Staten in oefenpot dankzij goals van oude bekenden, Zuid-Korea en Costa Rica houden elkaar in bedwang

Japan heeft vrijdag de Verenigde Staten verslagen in een vriendschappelijke match met het oog op het WK in Qatar. Het werd 2-0 na goals van Daichi Kamada en Kaoru Mitoma. Zowel Kamada (Sint-Truiden) als Mitoma (Union Sint-Gillis) heeft een verleden op de Belgische velden.

Verder speelden Zuid-Korea en Costa Rica gelijk in een oefenmatch. Hwang Hee-Chan (28.) bracht de gastheer op voorsprong in het Goyang Stadium, maar jongeling Jewison Bennette (41. en 63.) deed de partij eigenhandig kantelen. Pas na de uitsluiting van bezoekende doelman Esteban Alvarado zo’n 10 minuten voor tijd, slaagde Son Heung-Min (85.) erin om een puntendeling over de streep te trekken met een vrije trap.