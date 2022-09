Kremlincriticus Navalny opnieuw naar isoleercel gestuurd omdat hij Poetin crimineel noemde

Kremlincriticus Alexej Navalny zit opnieuw in de isoleercel omdat hij kritiek uitte op de gedeeltelijke mobilisatie waartoe Russisch president Vladimir Poetin de opdracht heeft gegeven. “Wat ik zei over de mobilisatie, viel niet in goede aarde, dus krijg jij, Navalny, twaalf dagen eenzame opsluiting”, zei de opposant tijdens een rechtszitting volgens nieuwswebsite Mediazona.