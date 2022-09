Spaanse gerecht opent onderzoek naar racistische gezangen aan adres Vinicius

Het Spaanse gerecht opent een onderzoek naar supporters van Atlético Madrid die zich vorige week in de stadsderby tegen Real bezondigden aan racistische gezangen aan het adres van Real Madrid-speler Vinicius, zo werd vrijdag bekendgemaakt.

Het onderzoek komt er nadat een organisatie die strijdt tegen racisme klacht had ingediend, klinkt het in de mededeling van het Madrileense parket. De politie zal de videobeelden van de feiten onderzoeken en nagaan of de betrokken personen geïdentificeerd kunnen worden.

In aanloop naar de wedstrijd, met 1-2 gewonnen door Real, werd een filmpje gepubliceerd door de radiozender Cope. Daarin zijn honderden fans van Los Colchoneros te horen die “Vinicius, je bent een aap, je bent een aap” zingen. Ook tijdens de wedstrijd waren er racistische gezangen. Er werden tevens voorwerpen, waaronder aanstekers, gegooid naar de Braziliaanse winger en zijn landgenoot Rodrygo toen ze een doelpunt vierden. Atlético veroordeelde eerder al de incidenten.