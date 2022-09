“Zeker 50 doden bij onderdrukking van betogingen in Iran”

Volgens de organisatie, die in Oslo gebaseerd is, werden zes mensen donderdagavond door de ordediensten doodgeschoten in de stad Rezvanshahr, en werden ook andere doden geteld in Babol en Amol. Sinds een week is in ongeveer 80 steden betoogd.

Het Iraanse leger heeft vrijdag demonstranten die sinds een week de straat opgaan krachtig gewaarschuwd de veiligheid van het land niet in gevaar te brengen. “We zullen niet toestaan dat de vijand misbruik maakt van de situatie.” De geheime dienst waarschuwde ook voor deelname aan “illegale bijeenkomsten”.