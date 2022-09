België gaat niet meteen visa uitreiken aan Russische deserteurs, maar ons land hoopt wel dat er snel een Europees standpunt komt. Dat heeft premier Alexander De Croo vrijdag gezegd in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

“Vandaag geeft België bijna geen visa meer aan Russen, enkel om humanitaire redenen. Dat is tot nu toe onze positie. We gaan ook niet per se visa gaan geven aan mensen die deserteren, maar laten we kijken hoe we tot een Europese consensus kunnen komen. Ik hoop dat we snel een algemene positie kunnen nemen”, zo verklaarde premier De Croo.

Donderdag had de Duitse regering aangekondigd dat ze bereid was om deserteurs uit het Russische leger op te vangen. “Wie zich moedig tegen Poetin verzet en daarmee zichzelf in groot gevaar brengt, kan in Duitsland politiek asiel aanvragen”, zei minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser.

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag een gedeeltelijke mobilisatie aangekondigd om de militaire slagkracht van het Russische leger in Oekraïne te versterken. Daarop probeerden duizenden mensen Rusland te ontvluchten. Er braken ook op verschillende plaatsen protesten uit, wat leidde tot al zeker 1.300 arrestaties.