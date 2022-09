Terreurslachtoffers kwaad op minister Van Quickenborne: “Hij had die boxen maanden geleden al kunnen laten afbreken”

Life4Brussels, een van de grote organisaties van terreurslachtoffers, vindt dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wel degelijk verantwoordelijk is voor de vertraging in het terreurproces.

“Minister van Quickenborne had heel deze Belgenmop rond het terreurproces kunnen voorkomen”, zegt Jamila Adda, voorzitster van Life4Brussels, die 561 slachtoffers zegt te vertegenwoordigen. “Al begin juli heeft een parlementslid tijdens een bezoek aan de assisenzaal duidelijk gezegd dat die boxen een juridisch probleem vormden. Hadden ze die man toen ernstig genomen en die boxen aangepast, dan was er geen vertraging geweest.”

Dat het proces vrijdag voor onbepaalde tijd werd uitgesteld, weegt volgens Adda bijzonder zwaar op het gemoed van de slachtoffers. “Al heel de dag staat onze telefoon roodgloeiend. Die mensen hebben al jaren het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt. En nu dit. Voor ons is de minister van Justitie verantwoordelijk voor de lamentabele beslissingen die zijn genomen rond de glazen box.”

Opvallend is dat Life4Brussels alleen lof heeft voor assisenvoorzitter Laurence Massart, die besliste dat de glazen boxen afgebroken moeten worden. “Als zij niet had ingegrepen, hadden we het proces later misschien wel moeten overdoen.”

Eerder op de dag had ook Vlaamse minister van Justitie, Zuhal Demir (N-VA) hard uitgehaald naar “het federale niveau”. Ze eiste zelfs excuses aan het adres van de slachtoffers.

Bij Van Quickenborne hoeden ze zich voor zware uitspraken. Ze verwijzen naar de scheiding der machten, en zeggen dat ze niet kunnen tussenkomen in een lopend proces. Wel “doen ze er alles aan” opdat de nieuwe beschuldigdenbox er snel kan komen, zodat de vertraging beperkt blijft tot enkele weken.

Bij de administratie van Justitie vragen ze zich wel af waarom de voorzitter van het assisenhof niet enkele maanden vroeger formeel uitspraak deed over de rechtsgeldigheid van de boxen. Een vraag om al in juni een preliminaire zitting te houden, werd door het gerecht afgewezen.