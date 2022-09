De Croo spaart Moskou niet in speech voor VN: “We staan niet toe dat een Russisch Trojaans paard onze democratie ondermijnt”

Premier De Croo (Open VLD) sprak vrijdag de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York toe. Daar stond de premier stil bij de uitzonderlijke situatie in België, Europa en de rest van de wereld. Er wordt een somber beeld geschetst, maar met een hoopvolle ondertoon: “Om vooruitgang te vernietigen is er slechts één man nodig. Maar om vooruitgang te bereiken zijn er vele handen nodig. Laten we die kans grijpen in plaats van ze te vernietigen met bombardementen en haat.”

Terwijl de wereld geconfronteerd met de ene na de andere crisis, vindt in New York de 77ste algemene vergadering van de Verenigde Naties plaats. Eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) sprak de algemene vergadering op vrijdag toe: “België is kandidaat voor het lidmaatschap van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties van 2023 tot 2025”, aldus de premier. Daarmee wil België een voortrekkersrol spelen in het beschermen van de mensenrechten. De VN moet via overleg en communicatie tussen de 193 lidstaten internationale conflicten in de kiem smoren.

Russische agressie

Maar volgens De Croo maken ook de VN moeilijke tijden door: “De doelstellingen van de VN worden uitgedaagd door de Russische agressie. Een permanent lid van de VN-veiligheidsraad voert oorlog tegen de internationale gemeenschap”, waarschuwt De Croo. De premier grijpt terug naar het verhaal van Karina. De 22-jarige Oekraïense werd teruggevonden in Boetsja, waar in april dit jaar gruwelijke misdaden tegen de mensheid plaatsvonden. Karina werd verkracht en gemarteld. “In dit conflict is er geen plaats voor neutraliteit”, aldus De Croo.

Minister van ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit), premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) onderweg naar de 77ste United Nations General Assembly — © BELGA

Ook de Russische nucleaire dreiging passeert de revue: “Het dreigement om een nucleaire oorlog te lanceren toont de roekeloosheid van Rusland aan”, zegt De Croo. België maakt zich dan ook sterk dat de Russische oorlogsmisdaden berecht moeten worden. “Niet enkel ‘The butchers of Bucha’, maar ook de leiders in Moskou.” De premier waarschuwt voor Russische inmenging in democratische landen: “We staan niet toe dat een Russisch Trojaans paard onze democratie ondermijnt.” Zo zou Rusland recent 300 miljoen dollar hebben uitgetrokken om Westerse overheidsfunctionarissen te beïnvloeden.

Energiecrisis

“De Russische agressie zorgt voor een wereldwijde energiecrisis. Mensen hebben moeilijkheden met het betalen van de rekeningen, werknemers verliezen hun job en kleine ondernemingen moeten de deuren sluiten”, zegt De Croo. Om die problemen het hoofd te bieden moet er ingezet worden op maatregelen in eigen land, “maar dat is slechts een deel van het antwoord. We moeten eerlijk zijn en toegeven dat een land dit niet alleen kan oplossen. We moeten de gevolgen van deze oorlog samen bestrijden, in solidariteit.” Zo moeten landen minder afhankelijk worden van Russisch gas. Tegelijkertijd mag de oorlog de VN niet afleiden van de klimaatproblematiek of stijgende armoede.