7 op de 10 zelfstandige supermarkten in het rood “enkel en alleen door de oplopende energiefactuur”

De stijgende energiekosten hakken er zwaar in bij de uitbaters van zelfstandige supermarkten, zo becijferde Buurtsuper.be (Unizo). “Dit jaar zal 65 procent van hen verlies lijden, enkel en alleen als gevolg van de oplopende energiefactuur”, zegt directeur Luc Ardies. Dat zijn er ruim drie keer meer dan in de pre-coronajaren 2018 en 2019, toen één op de vijf zelfstandige supermarkten rode cijfers schreef. “In combinatie met de loonkostenstijging van 10 procent – evenveel als de drie voorgaande boekjaren samen – zullen uiteindelijk 7 op de 10 supermarkten in ons land verlieslatend zijn.”

En dat net op een moment dat investeringen in alternatieve energie zich opdringen. Alleen, daarvoor ontbreken de nodige middelen, aldus nog Luc Ardies: “Nogal wat zelfstandige supermarkten hebben de afgelopen jaren hun winkels vernieuwd om een antwoord te kunnen bieden op de groeiende concurrentie en de e-commerce. Voor een gemiddelde buurtsuper spreken we dan toch al gauw van anderhalf miljoen euro. Zonder winst is er geen geld om te investeren in de broodnodige energietransitie.”