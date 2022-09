Boze studenten moeten fuiven en cantussen afgelasten omdat UAntwerpen nog geen drankvergunning heeft: “Dit is een flater”

Al zeker tot 10 oktober kunnen er geen cantussen en TD’s doorgaan in Fort VI omdat de drankvergunning voor de feestzalen in het fort van de UAntwerpen nog niet in orde is. Meerdere studentenverenigingen hebben al activiteiten moeten afgelasten. “Dit is echt een flater”, klinkt het bij studenten.

Het academiejaar begint maandag, maar in de feestzalen van Fort VI kunnen voorlopig geen activiteiten doorgaan omdat er nog geen drank geschonken mag worden. “Ik vind het onvoorstelbaar”, zegt studente Chemie Christine Vantomme, die vorig jaar preses was van een studentenvereniging. “Ik maak me heel veel zorgen over het studentenleven en de stroeve samenwerking met de UAntwerpen. Was dit soms een bewuste actie? Want hoe kan een universiteit zulke grote administratieve blunders maken? De coronaperiode was al zo moeilijk, er was ons beloofd dat we dit academiejaar weer zouden kunnen feesten. Maar voor 10 oktober zal dat dus al niet lukken.”

Op Facebook circuleren berichten van de verenigingen die al cantussen hebben moeten afgelasten. DIEFKA, de faculteitsvereniging van Diergeneeskunde, postte dat ze vrijdag pas rond 16u op de hoogte werden gebracht dat hun cantus niet kon doorgaan. “We verzoeken met dwang aan iedereen om weg te blijven van Fort VI. We hebben bevestiging van de stad dat er de hele avond security aanwezig is die alles streng in de gaten houdt. Wordt er toch in groepen alcohol geconsumeerd, dan gaat er de komende één à twee maanden geen drankvergunning komen.” Het bericht wordt ondertekend door ‘een heel verdrietig presidium’.

Ook de overdrachtscantus van Fabiant, de studentenvereniging voor studenten biologie en milieuwetenschappen, die zondag gepland stond, kan niet doorgaan. “Onze excuses voor de mensen die er zin in hadden en ook aan de aazakken die hier zelfs een dagje verlof voor hadden genomen.”

Werken hadden vertraging

De universiteit bevestigt dat de drankvergunning er nog niet is. “Tegen uiterlijk 10 oktober zal dat in orde zijn. We hebben begrip voor de ontgoocheling van de studenten, maar er zijn wel tienduizenden euro’s geïnvesteerd om de feestzalen in het fort (Konijnenpijp, Hagar en De Spoed) en een scoutslokaal vlakbij in orde te maken voor cantussen en TD’s (in het scoutslokaal). Die werkzaamheden hebben helaas vertraging opgelopen”, zegt Peter De Meyer van de UAntwerpen. “De dienst infrastructuur van de universiteit had ook een helse zomer met de afwikkeling van de brand in de Stadscampus. De werkzaamheden in de feestzalen zijn zo goed als afgerond, maar alles moet opgeruimd en opgekuist zijn voordat een stadsdienst kan komen controleren voor het verlenen van de drankvergunning. Die laatste hindernis wordt snel genomen, dus we vragen nog even geduld van de studenten.”

De feestzalen zijn al zo’n anderhalf jaar dicht, eerst door corona en erna omdat het onmogelijk bleek om die in regel te brengen met de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Vorig jaar werd er een spiegeltent geplaatst om te feesten, maar dat was een tijdelijke oplossing voor één academiejaar.

In 2024 komt er een grote nieuwe fuiflocatie op Campus Drie Eiken, samen met onder andere een nieuwe sporthal, restaurant en café. “De investering van deze zomer hebben we gedaan om die periode te overbruggen, omdat we het voor het welzijn van de studenten belangrijk vinden dat de studenten kunnen feesten”, benadrukt Peter De Meyer. “Op maandag is er overigens al wel een groot feest op Campus Drie Eiken, omdat je voor een eenmalige activiteit geen drankvergunning nodig hebt. Op het Sint-Jansplein is er maandagmiddag ook een fuif. Donderdag is er StuDay in de stad, dus er zijn gelukkig wel een paar andere opties om te gaan feesten. We hopen zelf ook dat het zo snel mogelijk in orde is.”