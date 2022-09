Steven Defour krijgt mooi compliment van Burnley-legende: “Meest getalenteerde speler die ik gecoacht heb”

Sean Dyche was van oktober 2012 tot april dit jaar coach bij Burnley, de huidige club van Vincent Kompany. De 51-jarige Engelsman werkte in die tijd samen met een pak spelers, maar volgens hem was Steven Defour de meest getalenteerde van allemaal. Dat vertelde Dyche tijdens Fozcast, de podcast van van Ben Foster (voormalig doelman van onder meer Manchester United en Engeland, red.).

Foster stelde Dyche de vraag wie in zijn tien jaar als coach van Burnley de meest getalenteerde speler was waarmee hij samen had gewerkt. Zijn antwoord: Steven Defour. “Wat een geweldige speler. Zodra hij fit was voor de Premier League en begreep hoe het ging bij ons, voegde hij zoveel toe. Het is zo jammer dat hij met zo’n zware blessure af te rekenen kreeg. Defour zag dingen op een andere manier, en dan denk je echt: wat een topspeler.”

Dyche haalde ook een anekdote op uit Defours tijd bij de club. “Er was een moment waarop hij drie maanden fit was en echt sterk speelde. Zijn brein was zo veranderd en hij speelde met zoveel vertrouwen, dat hij op een bepaald moment zei dat hij een gek gevoel in zijn knie had… uiteindelijk bleek dat het een stukje kraakbeen was dat afgebroken was. Hij was echt pure klasse, wat een speler.”