WK-tegenstander van Rode Duivels verslaat Qatar vlot dankzij twee goals met Belgisch tintje, Brazilië wint van Ghana

Canada, op het komende WK tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase, heeft vrijdag in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen WK-organisator Qatar met 2-0 verslagen.

Na dertien minuten stond de eindstand al op het scorebord in de Generali Arena, beide doelpunten hadden een Belgisch tintje. Het was immers Club Brugge-aanvaller Cyle Larin die na 4 minuten de score opende, na 13 minuten verdubbelde ex-Gentenaar Jonathan David de voorsprong en daar bleef het ook bij.

Canada wist zich voor het eerst sinds 1986 te plaatsen voor het WK. In Qatar openen de Rode Duivels op woensdag 23 november tegen de Canadezen. Marokko is op zondag 27 november de tweede tegenstander. In hun laatste groepswedstrijd geven de Belgen op donderdag 1 december Kroatië partij.

Later op vrijdag speelt Marokko in Spanje tegen Chili. Sterspeler Hakim Ziyech viert zijn terugkeer in het nationale elftal en kreeg meteen een basisplaats van de nieuwe bondscoach Walid Regragui.

Brazilië zet Ghana vlot opzij en lijkt stilaan klaar voor WK

Iets minder dan twee maanden voor de WK-start lijkt Brazilië stilaan klaar om in Qatar voor een zesde wereldtitel te gaan. In een oefeninterland in het Franse Le Havre haalde de Seleçao van bondscoach Tite het vrijdagavond probleemloos met 3-0 van het Ghana van Bruggeling Denis Odoi.

PSG-ster Neymar had er nog eens zin in en dat vertaalde zich in twee loepzuivere assists voor Richarlison (28. en 40.). Voordien had Marquinhos op aangeven van Raphinha (9.) de score geopend voor de Goddelijke Kanaries. De 3-0 eindstand stond zo reeds bij de rust op het scorebord.

Odoi verscheen aan de aftrap bij de Ghanezen en werd na 72 minuten naar de kant gehaald. Hij mag alvast dromen van een WK-selectie. In Qatar speelt Ghana in groep H tegen Portugal, Uruguay en Zuid-Korea. De Brazilianen zijn in groep G ondergebracht, samen met Servië, Zwitserland en Kameroen. Op het WK van vier jaar geleden in Rusland werd Brazilië in de kwartfinales uitgeschakeld door België. De laatste wereldtitel voor Brazilië dateert intussen van 2002.

Komende woensdag oefent Brazilië in het Parijse Parc des Princes tegen Tunesië, Ghana staat een dag eerder in Spanje tegenover Nicaragua.