Bouchez wist bij benoeming Lahbib niet van haar reis naar de Krim

Toen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez koos voor Hadja Lahbib als nieuwe minister, wist hij niet van haar bezoek aan de Krim. Dat gaf hij voor het eerst toe in De Afspraak op vrijdag. Die reis, die Lahbib in 2021 als journaliste maakte, veroorzaakte ophef. “Ik wist het op voorhand niet, het kwam nooit ter sprake.”

Of Georges-Louis Bouchez wist dat Hadja Lahbib naar de Krim was gereisd via Rusland, toen hij haar in juli benoemde als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Die vraag stelde Ivan De Vadder aan de voorzitter in De Afspraak op vrijdag. Bouchez ontweek enkele keren met “je kan een minister niet beoordelen op haar privéleven” en “de ophef is met bepaalde beweegredenen opgestart”. Nadat De Vadder de vraag nog twee keer stelt, zegt Bouchez: “Ik wist het op voorhand niet, het is nooit ter sprake gekomen. Want het werd vroeger nooit als probleem aanzien. (...) Wij hadden het niet zien aankomen, maar Hadja ook niet. Alles is nu weer oké, dat is het belangrijkste.” Bouchez voegde eraan toe dat Lahbib al enkele keren haar Oekraïense collega ontmoette en in de komende weken nog een bezoek aan Oekraïne brengt.

Minister Hadja Lahbib en de MR-voorzitter — © BELGA

De reis gebeurde in 2021, toen Lahbib nog RTBF-journaliste was, en was omstreden omdat ze via Rusland reisde naar het door Rusland geannexeerde schiereiland. Dat gaat in tegen Oekraïense wetten. De reis gebeurde bovendien op kosten van Rusland en in haar reportage sprak ze over een bezoek “aan Rusland”, wat gevoelig ligt in Oekraïne. Na de ophef benadrukte ze in een brief dat ze de annexatie door Rusland wel veroordeelt.

Bouchez stelde in het interview ook nog dat “de benoeming van Hadja Mahbib iets is waar ik heel trots op ben”. “Als u mij vraagt of ik er spijt van heb, dan is dat absoluut niet het geval.”

(sir)