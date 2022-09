OVERZICHT NATIONS LEAGUE. Hongarije is na wereldgoal en verrassende zege in Duitsland bijna zeker van play-offs, Engeland degradeert

De derde groep van Divisie A heeft vrijdagavond een fikse verrassing opgeleverd. Hongarije won met 0-1 op bezoek bij Duitsland en blijft zo verrassend leider met nog maar één speeldag te gaan. Engeland verloor de andere groepswedstrijd met 1-0 van Italië en degradeert naar Divisie B. In Divisie D viel zowaar een Belgisch getinte goal te noteren, want Teddy Teuma scoorde voor Malta.

De Hongaren kwamen in de Red Bull Arena in Leipzig al na amper 17 minuten op voorsprong tegen de Duitsers. Dat deden ze dankzij een geniaal stukje techniek van Adam Szalai, die met een hakje de bal voorbij Ter Stegen werkte. De Duitsers hadden nog tijd genoeg om iets aan die achterstand te doen, maar de Hongaren overleefden tot het eind. Met 10 op 15 blijven ze groepsleider én zijn ze zowaar bijna zeker van de play-offs.

Enkel Italië kan de Hongaren nog van die play-offs houden. De Europese kampioen won in een heruitgave van de EK-finale met 1-0 van Engeland na een goal van Raspadori. Engeland is zo op zijn beurt zeker van degradatie uit Divisie A. Italië moet maandagavond thuis winnen van Hongarije als het de play-offs wil halen. Gaat Hongarije dan echt de befaamde Groep des Doods winnen?

Divisie B

In groep drie van Divisie B werden vrijdagavond ook twee wedstrijden afgewerkt. Daarin verzekerde Bosnië-Herzegovina zich van promotie dankzij een zuinige overwinning tegen Montenegro. Demirovic zorgde op slag van rust voor de enige goal van de partij (1-0). Finland en Roemenië speelden in de andere wedstrijd 1-1 gelijk: Teemu Pukki en Florin Tanase zorgden voor de goals.

Bosnië-Herzegovina is zoals eerder gezegd al zeker van promotie naar Divisie A, op de slotspeeldag wordt nog beslist of Finland (5 punten) of Roemenië (4 punten) degradeert. (Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Divisie C

Georgië en Noord-Macedonië waren in groep 4 beiden al zeker dat ze niet zouden degraderen. Na vrijdagavond kennen we ook de promovendus, want Georgië won het onderlinge duel met 2-0 en blijft zo met 13 op 15 ongeslagen. Ook de promovendus is bekend: Gibraltar verloor met 5-1 in Bulgarije en moet zo de play-downs spelen.

Divisie D

Estland mocht ook vieren, want dankzij een nipte zege tegen Malta is het zeker van promotie naar Divisie C. De Esten hadden het tegen Malta echter absoluut niet makkelijk, hoewel het een hele helft met een man meer mocht spelen. Jean Borg kreeg rechtstreeks rood op slag van rust, waarna Sappinen de Esten vanaf de stip nog op voorsprong trapte. Kort na de pauze kwam Malta echter langszij toen het ook een penalty kreeg: Union-speler Teddy Teuma trapte die binnen. 1-1 leek lang de eindstand te worden, maar Malta moest in de 86ste minuut toch nog op de knieën na een goal van Anier.