Dit zijn de reservisten die Poetin naar Oekraïne stuurt: van de docent die nog nooit een wapen vasthield tot een 63-jarige diabetespatiënt

Slechts twee weken opleiding zouden de reservisten krijgen voor ze naar het front in Oekraïne worden gestuurd. Dat blijkt toch uit een stiekem opgenomen filmpje in een van de rekruteringscentra in Rusland. Bovendien zijn het zeker niet allemaal jonge, gezonde mannen die het Oekraïense leger moeten helpen verslaan. Zelfs een 63-jarige diabetespatiënt is thuis opgehaald.