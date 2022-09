Nog steeds donkerrode cijfers voor Juventus: Italiaanse recordkampioen verloor vorig jaar meer dan 250 miljoen euro

In totaal ging de grootmacht uit Turijn 254,3 miljoen euro in het rood, een seizoen eerder was dat 210 miljoen euro. Het is intussen het vijfde seizoen op rij dat Juve verlies laat optekenen. In het seizoen 2017-2018 was dat 19,2 miljoen euro, nadien liepen de verliezen op vanwege de komst van de Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo, die gedurende drie seizoenen een vorstelijk salaris opstreek. Intussen brak ook de coronapandemie uit, waardoor de club de inkomsten uit ticketing en sponsoring zag dalen.

Vanwege de precaire financiële situatie is Juventus, samen met Real Madrid en FC Barcelona, een van de drie overgebleven voorstanders van de Super League, een voor topclubs lucratieve tegenhanger van de huidige Champions League.