Biden belooft “snelle en strenge” reactie als Rusland Oekraïens grondgebied annexeert

Als Moskou overgaat tot de annexatie van Oekraïens grondgebied, dan zullen de Verenigde Staten “met hun bondgenoten en partners samenwerken om snelle en strenge extra economische sancties te treffen”. Daarvoor heeft de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag gewaarschuwd, op de eerste dag van de omstreden referenda in een aantal delen van Oekraïne die Rusland bezet houdt.

“De Russische referenda zijn een schijnvertoning, een vals voorwendsel om te proberen delen van Oekraïne met geweld te annexeren”, hekelde de Amerikaanse president. Net als de Europese Unie namen ook de Verenigde Staten al verschillende sanctiepakketten tegen het regime in Moskou.

Eerder had Bidens woordvoerster tijdens een briefing gezegd dat Washington weet dat met deze referenda geknoeid zal worden. Vanuit Oekraïne hadden ambtenaren al laten weten dat mensen hun regio niet uit mogen tot de stemming, die vier dagen duurt, afgelopen is. Er zijn ook berichten over gewapende groepen die huizen binnendrongen om mensen te verplichten te gaan stemmen.

De separatistische leiders en Russische staatsmedia hadden dinsdag de referenda aangekondigd. Het gaat om de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk en de gebieden Cherson en Zaporizja. De referenda vinden er plaats van vrijdag tot 27 september.

De referenda doen denken aan de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim in 2014. Dat gebeurde eveneens na een referendum, dat internationaal niet wordt erkend. Ook nu sloten Kiev en het Westen uit de resultaten van de als schijnreferenda gehekelde volksraadplegingen te zullen erkennen.