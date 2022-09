Vergeet de Nations League. De interland Nederland-België is vooral dé laatste grote test voor het WK in Qatar. Hoe ver staan we echt? Wij brachten alvast Franky Van der Elst (61) en Johan Boskamp (73) samen voor een derby der Lage Landen onder analisten. “De Hollandse ploeg is beter in zijn geheel, maar zij hebben geen De Bruyne en Courtois.”