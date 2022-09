Buckingham Palace heeft een nieuwe officiële foto van koning Charles gepubliceerd. Op de foto is te zien hoe Charles bezig is met werk uit de Red Box, het rode koffertje dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt voor documenten van ministers.

De foto is vorige week genomen in de Eighteenth Century Room op Buckingham Palace. In het rode koffertje zitten papieren van ministers van het Verenigd Koninkrijk en vertegenwoordigers van Gemenebestlanden. De koning ontvangt die documenten in het beveiligde kistje.

Achter Charles staat een foto van koningin Elizabeth en haar man prins Philip. Het koppel gaf de foto cadeau aan Elizabeths vader, toenmalig koning George VI, voor de kerst in 1951.